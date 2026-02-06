Spojenci dál zpevňují vztahy s Grónskem. Francie s Kanadou tam otevřely konzuláty
6. 2. 2026 20:36 Zahraniční
Francie a Kanada v pátek otevřely konzuláty v grónském hlavním městě Nuuku. Snaží se tak prohloubit vztahy uprostřed rostoucího geopolitického napětí poté, co americký prezident Donald Trump projevil svůj zájem o získání strategicky umístěného ostrova.
