VIDEO: Emiráty očkují mraky, aby vyvolali déšť, bojují tak proti suchu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Emiráty očkují mraky, aby vyvolali déšť, bojují tak proti suchu

Meteorologové ve středisku identifikují mraky vhodné k naočkování. Jakmile zahlédnou správný mrak, instruují piloty, aby vzlétli do vzduchu se svými specializovanými letadly naloženými hygroskopickými světlicemi. Každá z nich obsahuje různé soli, asi 1 kilogram. Zhruba tři minuty trvá, než je vystřelí do správných mraků. Poté, co je do oblaku zavedeno očkovací činidlo, kapénky mlhy zvětší svou velikost. Tím překročí schopnost oblaku udržet je ve vzduchu a to má za následek jejich uvolnění ve formě dešťových kapek.

video: Reuters