Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Spokane čelí ničivému požáru. Plameny zasáhly obytné čtvrti

Zahraniční
Lesní požár Old Trails ve státě Washington se rozšířil až do města Spokane, kde už zachvátil obytné čtvrti. Úřady nařídily hromadnou evakuaci tisíců lidí, ohroženy jsou přibližně 4 000 budov a na pomoc byla povolána i Národní garda.
video: X / @theinformant_x
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:34

Premiéra Hradů se Hluboké povedla
Domácí
3. 8. 2026 12:52
01:08

Duha pokřtila nový spoj mezi Prahou a Tchaj-pejí
Technika
3. 8. 2026 12:36
01:27

Ruskou Ťumeň zasáhla krize s pitnou vodou. Lidé stojí fronty na zásoby
Zahraniční
3. 8. 2026 12:30
00:51

Nová křižovatka Mileta v Hradci je hotová, má však závady
Domácí
3. 8. 2026 12:20
00:42

V Brodu staví nový most za 158 milionů. Bude mít přes 70 velkých pilot
Domácí
3. 8. 2026 11:40
00:30

Škoda sport park má lepší zázemí včetně sprch a nové multifunkční hřiště
Domácí
3. 8. 2026 11:38
00:24

Ariana Grande natočila krvavý klip, fanoušky děsí spíš její vzhled
Společnost
3. 8. 2026 11:32
02:22

Desítky sanitek stojí pod mostem v pražských Holešovicích
Domácí
3. 8. 2026 11:06
00:45

Španělská policie zasahovala proti migrantům v Ceutě
Zahraniční
3. 8. 2026 11:02
00:44

Na Hanácké neckyádě pluli upír i skupina ABBA
Domácí
3. 8. 2026 10:32
51:30

Bohatneme, rizika rostou a Češi přitom mají pojistky z roku 2015, varují experti
Domácí
3. 8. 2026 10:24
00:49

Postavme se za rovná práva, podpořil velvyslanec Field česky Prague Pride
Domácí
3. 8. 2026 10:10
00:59

Ukrajinské drony zasáhly logistické centrum v Rusku
Zahraniční
3. 8. 2026 10:06
01:11

Spokane čelí ničivému požáru. Plameny zasáhly obytné čtvrti
Zahraniční
3. 8. 2026 9:06
00:53

Trailer k filmu Pat a Mat: Zpátky na venkově
Společnost
3. 8. 2026 8:18
00:36

Ruské nálety na Záporoží zabily dva lidi
Zahraniční
3. 8. 2026 7:58
00:47

Severovýchod Egypta zasáhlo zemětřesení o síle 5,4
Zahraniční
3. 8. 2026 7:44
01:00

DS N°7 je nejdražším tříválcem na českém trhu. Král komfortu
Technika
3. 8. 2026 0:06
01:45

Češi našli na nový domov na Zakynthu. Řecká idyla má jedinou vadu
Lifestyle
3. 8. 2026 0:06
00:19

Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno 1:1, 2. kolo, nepenaltový zákrok na Matěje Vydru
Sport
2. 8. 2026 23:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×