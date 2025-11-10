Za srážkou vlaků na Slovensku je lidské selhání. Zranění dostanou odškodnění
10. 11. 2025 12:48 Zahraniční | Zprávy z dráhy
U nádraží ve městě Pezinok nedaleko Bratislavy se dnes večer srazily dva vlaky slovenského národního osobního dopravce ZSSK. Při neštěstí nikdo nezahynul, lehce se ale zranily desítky lidí. Podle generálního ředitele správce železniční infrastruktury Ivana Bednárika jeden z vlaků projel na červenou a druhá souprava, byť brzdila, do něj ve velké rychlosti zezadu vrazila.
