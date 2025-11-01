Srbové vyšli do ulic, připomínají si výročí tragédie v Novém Sadu
1. 11. 2025 10:44 Zahraniční
Desetitisíce lidí se v sobotu chystají do srbského Nového Sadu na manifestaci k připomenutí 16 lidí, kteří před rokem zahynuli při zřícení přístřešku na nově zrekonstruovaném nádraží. Akci svolali studenti a další odpůrci prezidenta Aleksandara Vučiče, kteří chtějí vyjádřit zármutek i protest proti korupci, jež podle nich tragédii způsobila.
