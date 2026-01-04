„Pláč dětí mě všude pronásledoval.“ Vzpomíná na své začátky lékař z Ugandy
4. 1. 2026 19:18 Zahraniční
Afrika je druhý největší a druhý nejlidnatější kontinent světa. Dnes je domovem více než 1,4 miliardy lidí, kteří žijí v několika z nejchudších zemí světa. Patří mezi ně i Uganda, domov mladého lékaře Mohameda Aliho Samanyi, jenž už čtyři roky léčí pacienty se srpkovitou anémií v rámci programu českého nadačního fondu SSUUBO. Přestože je dětský pláč nedílnou součástí jeho práce, dobře si uvědomuje, že právě tyto děti mají obrovské štěstí – dostaly se do vysoce kvalifikované péče. Jinak bohužel stále platí, že život v Ugandě s touto diagnózou nevěstí nic dobrého. Jde o stigma, které si děti nesou po celý život, který, jak se mnozí brzy dozvědí, často netrvá dlouho. Až 80 % z nich se totiž nedožije dospělosti. Velkou motivací je pro Aliho i jeho mladší sestra, u níž bylo toto smrtelné onemocnění před několika lety také diagnostikováno.
