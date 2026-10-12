Šťára v domě demokratky Omarové. Trump před volbami zastrašuje
12. 10. 2026 20:14 Zahraniční
Federální agenti v pondělí v rámci trestního vyšetřování provedli domovní prohlídku u demokratické členky americké Sněmovny reprezentantů Ilhan Omarové. Ta prohlídku označila za zastrašování a uvedla, že se nenechá umlčet.
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Šťára v domě demokratky Omarové. Trump před volbami zastrašuje
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