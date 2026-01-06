Vyhořelý švýcarský bar neprošel požární kontrolou od roku 2019. Starosta neví proč
6. 1. 2026 13:40 Zahraniční
Starosta švýcarské obce Crans-Montana Nicolas Féraud v úterý oznámil, že v baru Le Constellation, který vyhořel minulý čtvrtek, nebyly mezi lety 2020 a 2025 prováděny žádné pravidelné kontroly požární bezpečnosti. Při požáru o silvestrovské noci zahynulo 40 lidí a dalších 116 utrpělo zranění.
