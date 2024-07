VIDEO: Starosta New Yorku ukazuje jak používat popelnice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Starosta New Yorku ukazuje jak používat popelnice

Starosta New Yorku, Eric Adams, chce zavést popelnice v ulicích a zbavit se tak igelitových pytlů s odpadky, které leží na ulicích. Uvedl, že do dvou let by chtěl takto vyvážet až 70 % odpadu, a tím se zbavit nepříjemného zápachu, ale i množících se hlodavců.

video: Reuters