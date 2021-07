VIDEO: Archiv: Dobrodruh Steve Fosset nouzově přistál na brazilské farmě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Americký dobrodruh Stere Fosset v roce 2001 s balónem nouzově přistál na brazilské farmě. Původně chtěl vytvořit rekord při přeletu Atlantského oceánu. Ukončit let se rozhodl poté, co se vyhnul několika bouřkám, které by jeho speciální stříbrný bal=on mohly roztrhat.

video: Reuters