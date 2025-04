VIDEO: Výstup na horu Chua-šan je jednou z nejnebezpečnějších túr světa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kvůli adrenalinu nemusíte šplhat hned na Mount Everest. Vzrušujícím zážitkem může být výstup na mnohem dostupnější horu, Hua. Počítá se k pětici posvátných hor Číny A sama má pět vrcholků. Přičemž ten nejvyšší jižní, Vrchol přistávající husy, sahá do výšky 2154 metrů. Co je na tomhle treku výjimečného? Především úzké stezky, z nichž některé jsou vytesány do skal a jiné tvoří dřevěná prkna přišroubovaná ke skalní stěně. Považována je za nejnebezpečnější túru světa.

video: Instagram/@hikingstart