Stíhačky NATO sestřelily dron nad Litvou. Nejspíš přiletěl z Běloruska
15. 9. 2026 18:00 Zahraniční
Stíhačky Severoatlantické aliance během noci sestřelily v litevském vzdušném prostoru dron, uvedl prezident pobaltské země Gitanas Nauséda a poděkoval spojencům za rychlou reakci. Prezident neupřesnil, z jaké země mohl dron přiletět a které zemi patřil. Bezpilotní letoun patrně přiletěl z Běloruska a směřoval na západ, uvedla litevská média. Kvůli narušení vzdušného prostoru země se mírně zpozdilo několik civilních letů, dodala. Kvůli útokům ruských dronů na Ukrajinu preventivně vzlétly stíhačky v Polsku a Rumunsku.
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