Francouzský Rafale ulovil dron nad Perským zálivem

Zahraniční
Francouzská armáda zveřejnila záběry, na nichž je zachycen stíhací letoun Rafale při sestřelení dronu na utajeném místě na Blízkém východě. Záběry, které poskytly Francouzské vzdušné a vesmírné síly, ukazují, jak stíhačka vystřelila na dron raketu. Následně je vidět, jak dron padá do moře. Francie, která má na Blízkém východě dvě základny, uvádí, že v rámci stávajících obranných dohod spolupracuje se spojenci v Perském zálivu.
video: ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES
Francouzský Rafale ulovil dron nad Perským zálivem
