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Tragédie na letecké přehlídce. V Řecku se zřítila stíhačka, oba piloti zemřeli

Zahraniční
Lidé, kteří v sobotu dorazili na leteckou přehlídku severně od Atén, museli přihlížet děsivé nehodě. Z nebe se znenadání zřítil stíhací letoun F-4 Phantom. Oba piloti podle tamních médií zemřeli.
video: Reuters
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