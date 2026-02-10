Strana japonské premiérky slaví drtivé vítězství

Zahraniční
Japonská Liberálnědemokratická strana (LDP) premiérky Sanae Takaičiové získala v nedělních volbách dvoutřetinovou většinu v dolní komoře parlamentu. Podle agentury AFP to potvrdily v úterý zveřejněné oficiální výsledky. To, že LDP má dvoutřetinovou většinu, už v neděli ukázaly propočty japonské veřejnoprávní televize NHK.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:57

V Dánsku získávají oblibu aplikace pomáhající bojkotovat americké zboží
Zahraniční
10. 2. 2026 10:34
38:31

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou
Rozstřel
10. 2. 2026 10:00
00:40

Nová kniha nabídne příběh jihlavské architektury
Domácí
10. 2. 2026 8:38
00:51

Strana japonské premiérky slaví drtivé vítězství
Zahraniční
10. 2. 2026 8:28
00:31

Americká armáda potopila v Pacifiku další loď, zemřeli dva pašeráci
Zahraniční
10. 2. 2026 8:14
01:21

Tažný pes ukradl reportérům kameru, udělal si z ní žvýkací hračku
Zahraniční
10. 2. 2026 6:00
02:10

Když se zhasne
Společnost
10. 2. 2026 0:06
01:54

První elektrické ferrari se jmenuje Luce. Ukazuje také interiér
Technika
10. 2. 2026 0:06
01:36

Polaris ukázal přeplňovaný skútr s výkonem supersportu
Technika
10. 2. 2026 0:06
01:23

Já jsem ta blbá a ségra je ta hnusná, směje se Patricie Solaříková
Společnost
10. 2. 2026 0:06
00:38

Maděrovou přivítali fanoušci na festivalu
Domácí
9. 2. 2026 21:36
00:43

Řeknu vše jen za milost od Trumpa, odbyla zákonodárce Epsteinova společnice
Zahraniční
9. 2. 2026 20:42
00:52

Hotel v Macau prodal zlaté cihly ze vstupní haly za miliony dolarů
Zahraniční
9. 2. 2026 18:00
00:35

V červnu začne stavba obchvatu Pelhřimova
Domácí
9. 2. 2026 17:22
00:41

Ozbrojený gang přepadl v Itálii pancéřovanou dodávku
Zahraniční
9. 2. 2026 17:14
00:41

Snowboardistce Maděrové blahopřál ke zlatu prezident Pavel
Domácí
9. 2. 2026 16:52
01:26

Módní návrhář Jan Černý má výstavu v Moravské galerii v Brně
Domácí
9. 2. 2026 16:44
01:27

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - trailer
Lifestyle
9. 2. 2026 16:00
00:40

Ve Španělsku stávkují strojvedoucí. Pokles bezpečnosti je neúnosný, tvrdí odbory
Zahraniční
9. 2. 2026 15:48
00:57

Olympijské medaile se rozpadají. Trable hlásí řada sportovců
Sport
9. 2. 2026 15:44

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.