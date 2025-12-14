Po střelbě na univerzitě v USA zemřeli dva lidé
14. 12. 2025 8:30 Zahraniční
V areálu Brownovy univerzity ve státě Rhode Island na severovýchodě USA zasáhla střelba několik lidí. Policie po útočníkovi stále pátrá, studenti dostali pokyn se ukrýt. Starosta města Providence Brett Smiley potvrdil kromě dvou obětí také minimálně 8 zraněných lidí.
