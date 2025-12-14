Policie zveřejnila záběry podezřelého ze střelby

Zahraniční
Nejméně dva studenti zemřeli po sobotní střelbě na Brownově univerzitě ve státě Rhode Island na severovýchodě Spojených států. Dalších devět lidí utrpělo zranění, většina je ve stabilizovaném stavu, informovaly pode médií úřady. Po střelci, který je stále na útěku, pátrají na čtyři stovky policistů. Zároveň policie zveřejnila video, na němž podle ní podezřelý odchází z místa činu, a požádala veřejnost o pomoc s jeho identifikací.
video: X/Providence Police
