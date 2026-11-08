Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rodiče a sestra. Střelec z Krakova nejdříve doma zavraždil svou rodinu

Zahraniční
Mezi šesti oběťmi po sobotní střelbě v Krakově je jeden Brit, ostatní jsou Poláci, sdělil v neděli mluvčí Malopolského vojvodství Maksymilian Kosowski. Další tři mrtví, které policie našla v útočníkově domě, byli jeho rodiče a sestra.
video: Reuters
Sdílet video

Další videa

00:53

Rodiče a sestra. Střelec z Krakova nejdříve doma zavraždil svou rodinu
Zahraniční
8. 11. 2026 11:34
02:13

Do naha! Děčínské Válečníky žene kotel, který v českém basketu nemá obdoby
Sport
8. 11. 2026 11:28
00:56

Statisíce domácností bez proudu. Rusko udeřilo na ukrajinskou energetickou síť
Zahraniční
8. 11. 2026 10:00
35:11

iDNES Z KRAJE: V Jižní Americe se připravte na slova: Buď v klidu, co blázníš, až zítra
Domácí
8. 11. 2026 9:56
00:50

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení. Nejméně 22 lidí utrpělo zranění
Zahraniční
8. 11. 2026 9:26
32:32

Expremiér Austrálie Rudd v Praze: Čína mění světový řád, Evropa musí být jednotná
Zahraniční
8. 11. 2026 9:22
02:59

Horská dráha pocitů a fyzické námahy, popisuje Marta Jandová StarDance
Společnost
8. 11. 2026 9:14
01:19

Jak podpořit hru u prasat? Výzkum hledá cesty ke zlepšení jejich životní pohody
Zahraniční
8. 11. 2026 0:06
03:11

Poprvé babičkou: Cítím se ale na patnáct a tělo občas přecením, říká Marie Tomsová
Společnost
8. 11. 2026 0:06
00:29

V NATO nemá Francie co dělat, řekl Mélenchon. Představil program pro volby
Zahraniční
7. 11. 2026 23:32
01:22

Střelec nikdy nebyl v armádě, tvrdí ministr. Nawrocki vyhlásí celostátní smutek
Zahraniční
7. 11. 2026 21:28
02:37

Kanárský ostrov čelí náporu migrantů. Vyhlásil stav nouze, prosí o pomoc
Zahraniční
7. 11. 2026 21:00
03:30

SESTŘIH: Zbrojovka Brno - Baník Ostrava 1:3
Sport
7. 11. 2026 20:56
01:11

Střelba v polském Krakově. Počet obětí vzrostl, ranění jsou také policisté
Zahraniční
7. 11. 2026 19:26
01:23

Posádky balónů zakončily sezonu. Při posledním letu je potrápil vítr
Domácí
7. 11. 2026 19:16
03:29

SESTŘIH: Zlín - Slovácko 0:1
Sport
7. 11. 2026 18:28
00:35

Anketa k účasti ruského národního týmu na MS v hokeji
Sport
7. 11. 2026 18:10
03:00

SESTŘIH: Slovan Liberec - Bohemians 1:0
Sport
7. 11. 2026 18:00
02:21

SESTŘIH: Hradec Králové - Sigma Olomouc 5:0
Sport
7. 11. 2026 17:58
00:48

Kouč českého národního hokejového týmu Zdeněk Moták hodnotil první zápas
Sport
7. 11. 2026 17:46

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.