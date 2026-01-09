Střelbu agentů ICE v Minneapolisu zachytili lidé z několika úhlů
9. 1. 2026 10:08 Zahraniční
Ve Minneapolisu v Minnesotě došlo během rozsáhlé operace federálních imigračních agentů ICE k úmrtí 37leté ženy, která byla smrtelně střelena jedním z agentů, když se snažila opustit místo incidentu v SUV. Záběry pořízené svědky na mobilní telefony zachycují střelbu z různých úhlů, ale detaily předcházející samotnému výstřelu zůstávají nejasné a různé verze událostí se liší. Incident vyvolal protesty a ostrou debatu o zásazích federálních složek a použití síly.
