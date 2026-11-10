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Střelba v Hamburku: začala doma, na ulici pokračovala a skončila sebevraždou

Zahraniční
Muž, který dnes postřelil dva lidi nedaleko hamburské koncertní síně Labská filharmonie, předtím zjevně zastřelil svou ženu a tchána ve zhruba 600 kilometrů vzdáleném Eningenu jižně od Stuttgartu. Policie dnes podezřelého našla mrtvého v hotelu, který je součástí komplexu Labské filharmonie, patrně spáchal sebevraždu.
video: AP
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