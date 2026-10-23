Studenti ve Francii opět demonstrovali. Tentokrát vše proběhlo v klidu
23. 10. 2026 8:02 Zahraniční
Do ulic Paříže a několika dalších francouzských měst ve čtvrtek pokojně vyšlo několik tisíc demonstrantů. Protestovali především studenti a další mladí lidé, kteří již několik týdnů na demonstracích požadují zlepšení stavu školství, píší francouzská média. Další protesty by se mohly konat v sobotu.
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Studenti ve Francii opět demonstrovali. Tentokrát vše proběhlo v klidu
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