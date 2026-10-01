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Studentské protesty ve Francii si vyžádaly stovky zadržených, zranilo se 83 policistů

Zahraniční
Při středečních studentských protestech proti poměrům na francouzských středních školách policie po celé Francii zadržela 625 lidí. Zranění utrpělo 83 policistů a několik studentů.
video: AP
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