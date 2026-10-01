Studentské protesty ve Francii si vyžádaly stovky zadržených, zranilo se 83 policistů
1. 10. 2026 7:42 Zahraniční
Při středečních studentských protestech proti poměrům na francouzských středních školách policie po celé Francii zadržela 625 lidí. Zranění utrpělo 83 policistů a několik studentů.
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Studentské protesty ve Francii si vyžádaly stovky zadržených, zranilo se 83 policistů
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