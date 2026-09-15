Sudy se naklání, lidé zůstávají rovně. Švýcarská lanovka drží světový rekord
15. 9. 2026 8:30 Zahraniční
Na první pohled připomínají obří gyroskopické sudy. Když se ale dají do pohybu, šplhají po svahu, který by pěšího turistu pořádně potrápil. Švýcarská Stoosbahn zdolává sklon až 110 procent, tedy 47 stupňů, a je nejstrmější pozemní lanovkou na světě. Cestující přitom zůstávají po celou dobu pohodlně ve vzpřímené poloze.
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