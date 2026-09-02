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Sumatrou otřásla sopka. Tříkilometrový kouř varuje před ještě větším výbuchem

Zahraniční
Na indonéském ostrově Sumatra vybuchla sopka Sinabung. Do vzduchu vyvrhla mohutný sloup černého popela a kouře. Erupce vedla ke zvýšení stupně pohotovosti. Úřady varují, že by mohl následovat výcbuch ještě většího rozsahu. Zatím nebyly hlášeny žádné oběti ani narušení leteckého provozu.
video: Reuters
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