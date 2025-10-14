Na summitu o Gaze se řešila i „krásná premiérka“ Meloniová

Zahraniční
Mírový summit v egyptském Šarm aš-Šajchu nabídl kromě vážných debat i nečekané momenty lehkosti. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan při neformálním rozhovoru nabádal italskou premiérku Giorgii Meloni, aby přestala kouřit. Americký prezident Donald Trump ji pak během svého projevu na pódiu označil za „krásnou mladou ženu“, čímž vyvolal úsměvy mezi přítomnými lídry.
video: Reuters
