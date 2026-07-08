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Erdogan a lídři NATO zapózovali na společné fotografii

Zahraniční
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a první dáma Emine Erdogan přivítali v prezidentském komplexu v Ankaře lídry členských států NATO a jejich partnery. Společné fotografování předcházelo slavnostní recepci a večeři pořádané u příležitosti summitu, na němž představitelé aliance jednají o posílení obrany, výdajích na zbrojení i další podpoře Ukrajiny.
video: AP
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