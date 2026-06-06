Královská svatba syna princezny Anny. Nechyběl král, ani Kate s Williamem
6. 6. 2026 17:14 Zahraniční
Novomanželům pršelo štěstí. Ani déšť neodradil svatební hosty na veselce syna princezny Anny Petera Phillipse a Harriet Sperlingové. Mezi pozvanými nechyběl ani král Karel III. s chotí Camillou, nebo ženichův bratranec a následník britského trůnu princ William s manželkou Kate.
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