Svatyně ve skále, hory bez davů. Okolí Lago di Garda ukazuje druhou tvář Itálie
14. 8. 2026 8:30 Zahraniční
Když do Itálie, tak jedině k moři? Smažte tento rozšířený stereotyp a vydejte se letos do italského vnitrozemí. Zjistíte, že i tam je moc krásně. U Lago di Garda vás čeká průzračná voda i svatyně vytesaná ve skále.
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Svatyně ve skále, hory bez davů. Okolí Lago di Garda ukazuje druhou tvář Itálie
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