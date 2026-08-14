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Svatyně ve skále, hory bez davů. Okolí Lago di Garda ukazuje druhou tvář Itálie

Zahraniční
Když do Itálie, tak jedině k moři? Smažte tento rozšířený stereotyp a vydejte se letos do italského vnitrozemí. Zjistíte, že i tam je moc krásně. U Lago di Garda vás čeká průzračná voda i svatyně vytesaná ve skále.
video: Reuters
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