VIDEO: Útok nožem na děti v Annecy natočil svědek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Útok nožem na děti v Annecy natočil svědek

Ve východofrancouzském městě Annecy ve čtvrtek ráno útočník pobodal šest lidí, z toho čtyři děti ve věku do tří let. Podle francouzského tisku útočil jednatřicetiletý Syřan, jenž se hlásí ke křesťanství a jehož policie zadržela. Podle vyšetřovatelů se zatím nezdá, že by šlo o teroristický útok.

video: Reuters