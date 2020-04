VIDEO: Švédové si užívali slunečné Velikonoce, koronaviru navzdory Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Švédové si užívali slunečné Velikonoce, koronaviru navzdory

Švédský premiér Stefan Löfven navrhl krizový zákon, který by umožnil rychle zavřít veřejná místa a zastavit dopravu, pokud by to v nastalé epidemii koronaviru bylo nutné. Přestože obětí nákazy stále přibývá, zatím to podle vedení Švédska nutné není.

video: AP