    Ve Švédsku přesouvají historický kostel. Za dva dny urazí pět kilometrů

    Zahraniční

    Pomalá cesta švédského kostela v Kiruně pokračuje. Stavbu má přestěhování o pět kilometrů zachránit před poklesem terénu a zřícením, které mu hrozilo na původním stanovišti. V blízkosti je největší důl na železnou rudu na světě. Během dvou dnů se bude velká budova pomalu pohybovat po arktické silnici, což je součást 30letého projektu přemístění tisíců lidí a budov z laponského města. Dělníci již zvedli 600tunový a 113 let starý kostel ze základů a naložili ho na speciálně postavený přívěs.

    video: Reuters

