Při středečním útoku nožem ve švédském městě Vetlanda utrpělo zranění osm lidí, z toho dva vážná. Nikdo nezemřel. Policie čin vyšetřuje jako terorismus, údajného pachatele postřelila a zatkla. Je to muž ve věku asi 20 let. Podle svého vyjádření má policie situaci pod kontrolou a nic nenasvědčuje tomu, že by útočníků bylo více.

video: Reuters