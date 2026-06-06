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Švédsko chystá vězení pro třináctileté gangstery

Zahraniční
Švédsko se kvůli rostoucímu násilí mezi mladistvými chystá poprvé umisťovat teenagery odsouzené za závažné trestné činy do specializovaného vězeňského oddělení. Ve věznici Rosersberg budou od léta pobývat mladí pachatelé vražd, znásilnění či těžkých násilných útoků. Vedení zařízení zároveň řeší netradiční otázky spojené s jejich nízkým věkem – například zda mají mít v celách plyšové hračky.
video: Reuters
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