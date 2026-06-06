Švédsko otevře věznici pro mladistvé vrahy. Řeší i to, zda jim povolit plyšové hračky
6. 6. 2026 15:18 Zahraniční
Švédsko se kvůli rostoucímu násilí mezi mladistvými chystá poprvé umisťovat teenagery odsouzené za závažné trestné činy do specializovaného vězeňského oddělení. Ve věznici Rosersberg budou od léta pobývat mladí pachatelé vražd, znásilnění či těžkých násilných útoků. Vedení zařízení zároveň řeší netradiční otázky spojené s jejich nízkým věkem – například zda mají mít v celách plyšové hračky.
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Švédsko otevře věznici pro mladistvé vrahy. Řeší i to, zda jim povolit plyšové hračky
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