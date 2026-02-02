Svišť Phil na Svišťův den předpověděl dalších šest týdnů zimy

Zahraniční
Známý pensylvánský svišť Punxsutawney Phil se 2. února objevil ze své nory, aby během tradičních oslav Svišťova dne oznámil svou každoroční předpověď. Podle legendy spatřil svůj stín, což znamená, že zima ve Spojených státech potrvá ještě dalších šest týdnů. Největší oslavy se konaly na kopci Gobbler’s Knob ve městě Punxsutawney, kam se už brzy ráno sjely desítky návštěvníků, aby sledovaly jednu z nejznámějších lidových tradic v zemi.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:44

Opilý řidič ve sněhu ujížděl policistům, v autě měl nezletilé
Krimi
2. 2. 2026 16:04
01:54

Vláda podpořila odklad superdávky o tři měsíce, oznámil Juchelka
Domácí
2. 2. 2026 15:34
01:29

Nemáme žádný zájem na eskalaci sporu s panem prezidentem, řekl Babiš
Domácí
2. 2. 2026 15:32
01:38

Trailer k filmu Ďábel nosí Pradu 2
Společnost
2. 2. 2026 15:16
01:25

Svišť Phil na Svišťův den předpověděl dalších šest týdnů zimy
Zahraniční
2. 2. 2026 15:08
00:49

Noční jízda tří aut na Polevském vrchu zničila běžkařskou trať
Domácí
2. 2. 2026 15:06
02:47

Chceme odložit emisní povolenky ETS 2 a provést důkladnou revizi, řekl Babiš
Domácí
2. 2. 2026 15:00
04:41

Papež by mohl navštívit Česko v roce 2028 nebo 2029, řekl nový pražský arcibiskup
Domácí
2. 2. 2026 14:48
00:50

Zamrzlé Lipno slouží jako silnice, ušetří 40 km
Domácí
2. 2. 2026 14:46
01:48

Samuel Saudek odmítl před soudem vypovídat
Krimi
2. 2. 2026 12:34
01:06

Jsi trapná! Přetahovanou rivalek o Saudka u soudu zachytily kamery
Krimi
2. 2. 2026 12:28
03:47

Novým primasem českým se stane litoměřický biskup Stanislav Přibyl
Domácí
2. 2. 2026 12:22
00:33

Miss Adéla Štroffeková jako sexy brunetka
Lifestyle
2. 2. 2026 12:10
00:48

Kompletace balíčků pomoci v potravinové bance
Domácí
2. 2. 2026 11:56
01:03

Móda z Grammy: Klumová v latexu, Chapell Roan připnula látku na bradavky
Společnost
2. 2. 2026 11:32
01:48

V Dolní Moravě otevřeli wellness za miliardu
Domácí
2. 2. 2026 11:30
00:53

Herečka Sophie Turnerová je novou představitelkou Lary Croft
Společnost
2. 2. 2026 11:16
00:37

Trénovala si paměť. A při tom vznikla nová kniha
Domácí
2. 2. 2026 11:04
01:30

COR3 - trailer
Lifestyle
2. 2. 2026 10:24
02:18

Miliony negramotných voličů. Amerika před 100 lety šokovala Evropu
Technika
2. 2. 2026 10:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.