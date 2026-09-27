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Švýcaři odmítli v referendu přísnější neutralitu

Zahraniční
Švýcaři v nedělním referendu podle očekávání odmítli zakotvit v ústavě přísnější vymezení neutrality své země. Proti iniciativě hlasovaly více než dvě třetiny voličů, vyplývá z odhadů a průběžných výsledků.
video: Reuters
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