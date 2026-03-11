Několik lidí ve Švýcarsku nepřežilo požár autobusu. Policisté mluví o úmyslném činu

Zahraniční
Nejméně šest lidí zemřelo při požáru autobusu ve Švýcarsku, další jsou zranění. V úterý pozdě večer to uvedla stanice BBC News a tiskové agentury s odvoláním na místní policii. Incident se podle nich stal v obci Kerzers, která se nachází asi 20 kilometrů západně od metropole Bernu. Požár mohl být založen úmyslně, uvedla policie podle AFP.
video: X / @theinformant_x
