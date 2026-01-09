Švýcarsko uctilo oběti novoročního požáru zvoněním kostelních zvonů
9. 1. 2026 16:50 Zahraniční
V pátek 9. ledna se po celé zemi rozezněly kostelní zvony na památku lidí, kteří zahynuli při požáru na Nový rok. Země tak vzdala hold obětem tragédie, mezi nimiž byla většina mladistvých, a připomněla si i stovky zraněných.

