Syrský prezident v Bílém domě: vpustili ho vedlejším vchodem a jednalo se bez kamer
10. 11. 2025 22:04 Zahraniční
Bez účasti médií se v Bílém domě sešel americký prezident Donald Trump s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou, vůbec prvním syrským vůdcem, který kdy Bílý dům navštívil. Po schůzce USA oznámily další uvolnění sankcí vůči Sýrii. Jedním z témat jednání bylo i možné připojení Sýrie k vojenské koalici bojující proti takzvanému Islámskému státu (IS) vedené právě USA.
