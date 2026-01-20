Ze syrské věznice uprchlo asi 1500 členů Islámského státu

Na 1500 členů teroristické organizace Islámský stát (IS) uteklo ze syrské věznice Šaddádí, uvedla kurdská televizní stanice Rudaw. Syrská armáda dříve v pondělí uvedla, že z věznice Šaddádí uprchlo několik bojovníků IS a obvinila Syrské demokratické síly (SDF) z jejich propuštění.
