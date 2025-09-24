Tajemný malíř z Itálie odstraňuje graffiti z budov
24. 9. 2025 7:50 Zahraniční
V italském městě Brescia se objevil neznámý „ghost painter“, který přetírá graffiti na zdejších zdích, čímž rozpoutává diskuse o právu na pouliční umění, veřejném prostoru a estetice. Kdo stojí za těmito zásahy a co je skutečným smyslem jeho zásahu ví zatím jen on sám. Chce poutat pozornost na vandalismus, aktivismus nebo je to pokus o navrácení řádu?
