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Tajfun Dujuan zasáhl Japonsko, vodní smršť si vyžádala čtyři mrtvé

Zahraniční
Nejméně čtyři oběti si vyžádal tajfun Dujuan, který v pondělí zasáhl oblast kolem japonského hlavního města Tokia. Pohřešováno je dalších šest osob a bez elektřiny i dnes zůstává více než 45 000 domácností, informovala AFP.
video: Reuters
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