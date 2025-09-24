Tajfun Ragasa udeřil na Hongkong

Zahraniční
Tajfun Ragasa ve středu brzy ráno zasáhl jižní pobřeží Číny, kde své domovy opustily bezmála dva miliony lidí, i město Hongkong, jehož promenády zasáhly vlny vyšší než pouliční lampy. Tajfun si v pondělí na Filipínách vyžádal čtyři mrtvé a v úterý na Tchaj-wanu nejméně 14 obětí a 124 pohřešovaných.
video: Reuters
