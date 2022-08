VIDEO: Takhle se vládnout nedá, komentovala Čaputová koaliční krizi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Takhle se vládnout nedá, komentovala Čaputová koaliční krizi

Slovenská koalice je znovu na rozcestí. Poté, co vypršelo ohlášené ultimátum strany Svoboda a solidarita (SaS), předložil premiér Eduard Heger protinávrh. Ministr financí Igor Matovič rezignuje, ovšem pouze pokud SaS podpoří nový plán na boj s energetickou krizí a předseda strany Richard Sulík podá demisi. Ten už to udělal, ostatním svým ministrům však řekl, aby počkali do pondělí.

video: HNonline.sk