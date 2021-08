VIDEO: Dejme Tálibánu šanci vládnout, řekl britský generál. Veteráni zuří Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dejme Tálibánu šanci vládnout, řekl britský generál. Veteráni zuří

Výbušný příspěvek do vzrušené debaty o porážce v Afghánistánu si připsal vrchní velitel britského generálního štábu. Generál Nick Carter se ve středu nechal slyšet, že svět by měl dát Tálibán šanci vládnout, protože hnutí se podle něj za dvacet let umoudřilo. Vysloužil si za to kritiku od válečných veteránů.

video: Reuters