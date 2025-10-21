Stavba tančírny za miliardy v Bílém domě začala.Trump očekává velkolepé večírky

Zahraniční
Americký prezident Donald Trump uvedl, že začaly práce na stavbě nového tanečního sálu v Bílém domě. Hlava státu tak pokračuje v přeměně svého současného sídla, „plně renovováno“ má být celé východní křídlo. Velký taneční sál má být plný zlatých lustrů a židlí. Příspěvek na něj poskytli mnozí dárci.
video: Reuters
