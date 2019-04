VIDEO: Lékař našel ženě pod víčkem čtyři živé včely Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lékař našel ženě pod víčkem čtyři živé včely

Když šla mladá Tchaj-wanka do nemocnice s napuchlým a bolavým okem, myslela si, že do něj chytila infekci. Místo toho však slečnu He i jejího lékaře čekalo zděšení. Pod jejím víčkem našel lékař čtyři živé včely. Živily se jejími slzami.

video: Reuters