Smrt dikátorovi! Lidé v Teheránu provolávali z oken i střech protirežimní hesla

Zahraniční
Statisíce lidí po celém světě vyšly do ulic na podporu protestujících v Íránu. Obyvatelé Teheránu v reakci na sérii demonstrancí v neděli skandovali z oken a střech svých domů protirežimní hesla. Výzvu k účasti na protestech přednesl také syn posledního íránského šáha Rezá Pahlaví, který žije v americkém exilu.
video: X/@BoGossPrebackup
00:22

16. 2. 2026 7:32
