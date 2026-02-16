Smrt dikátorovi! Lidé v Teheránu provolávali z oken i střech protirežimní hesla
16. 2. 2026 7:32 Zahraniční
Statisíce lidí po celém světě vyšly do ulic na podporu protestujících v Íránu. Obyvatelé Teheránu v reakci na sérii demonstrancí v neděli skandovali z oken a střech svých domů protirežimní hesla. Výzvu k účasti na protestech přednesl také syn posledního íránského šáha Rezá Pahlaví, který žije v americkém exilu.
