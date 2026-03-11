Teherán ukazuje trosky a mrtvé po amerických náletech

Zahraniční
Společnost Červeného půlměsíce ukázala situaci v ulicích Teheránu po americkém náletu. Na záběrech je vidět činnost záchranářů a pytle s mrtvolami. Spojené státy a Izrael v úterý 10.3. zasáhly Írán útoky, které Pentagon a Íránci označili za nejintenzivnější letecké údery od začátku války.
video: Reuters
