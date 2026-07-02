Teherán se připravuje na Chameneího pohřeb
2. 7. 2026 19:30 Zahraniční
Írán se připravuje na pohřeb duchovního vůdce Alího Chameneího. Po celém Teheránu visí jeho portréty s nápisem Pan Mučedník. Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf ve čtvrtek vyzval k pomstě za jeho zabití. „Pomsta“ má ovšem podle něj mít formu hojné účasti na Chameneího pohřbu, který začíná v sobotu.
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